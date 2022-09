Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 10 settembre 2022

(Di domenica 11 settembre 2022)tv: idei programmi più visti di10, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la seconda serata dei Tim Music Awards ha portato a casa 2638 spettatori (20.29% di share); su Canale5 il film Croce e Delizia ha avuto 1173 spettatori (share 8.70%). Su Italia1 il film Sonic – Il film ha ottenuto 781 spettatori (5.54%) nella media dei vari episodi; su Rai2 lo sport, con la partita di Volley Maschile: Italia-Slovenia ha portato a casa 1225 spettatori (8.48%); su Rai3 il film Indovina chi viene a cena ha portato a casa 693 spettatori (4.84%); su Rete4 il film Cast Away ha intrattenuto 784 spettatori (4.75%); su La7 il programma di ...

Emanuele4Music : Ascolti tv, sabato 10 settembre 2022: Tim Music Awards (20.3%), Croce e delizia (8.7%) | Dati Auditel… - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 10 settembre 2022: Tim Music Awards, Croce e delizia, Sonic, dati Auditel e share - _elenaa_28 : RT @saziato_: Sono incavolato #TerraAmara sospesa dal 19 settembre dopo gli ottimi dati di ascolti che ha fatto è una follia... - _elenaa_28 : RT @Clara_1309_: @saziato_ Non sanno leggere i dati, assurdo. #UnAltroDomani è una lagna e ancora la lasciano e fanno pure doppia puntata,… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv venerdì 9 settembre 2022, Tim Music Awards 20.4%, Benvenuti al Sud 13.6% -

Molto deludenti idel film Croce e delizia proposto da Canale Cinque : 1.173.000 utenti e ... Di seguito tutti glitv del prime time di sabato 10 settembre 2022: Rai Uno " TIM Music Awards ...Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, sabato 10 settembre 2022 Scopriamo iAuditel e didella prima serata con una attenzione particolare rivolta a quelli ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 10 settembre 2022 ...