VIDEO Napoli-Spezia 1-0 | highlights | gol e sintesi Decide Raspadori nel finale

(Di sabato 10 settembre 2022) Ilvince in casa contro loper 1-0 nella sesta giornata della Serie A 2021-2022: decisivo il gol diall’89’. I partenopei salgono da soli in testa alla classifica con 14 punti, mentre i liguri restano fermi a quota 5 al 13° posto assieme al Verona.1-0 IL GOL DI1-089' Giacomo(#)pic.twitter.com/c1Jppcm2Vu — All goals replay (@goalsreplayg) September 10, 2022 Foto: LaPresse

berlusconi : Con il mio governo nel 2009, abbiamo inaugurato il primo rigassificatore a Rovigo, poi il termovalorizzatore di Ace… - OfficialASRoma : Alle 11:00 c'è Napoli-Roma di #Primavera1TIM! ?? Baldi; Missori, Keramitsis, Chesti, Oliveras; Tahirovic, Faticanti… - GoalItalia : 'Napoli città pericolosa?' Klopp si stizzisce: 'Domanda imbarazzante, non sono qui a dare titoli' ????… - Libera_Info20 : #DiMaio #ElezioniPolitiche2022 #Napoli «Assassino, venduto, vai via»: Di Maio contestato a Napoli - ElForadeportivo : ???????? ???? ?????????????? ?? Giacomo Raspadori ??89' Napoli 1????0?? Spezia #SerieA ???? ?? #NapoliSpezia -

di Fabio Belli) Probabili formazioniSpezia/ Diretta tv: tanti assenti per Gotti (Serie A) COME VEDERE LA DIRETTASPEZIA IN STREAMINGTV La direttaSpezia non sarà una ...... al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, al Museo archeologico nazionale di, per ... Il percorso espositivo trova completamento nel'La Strada Europea oltre l'Europa: relazioni ...16.58 Napoli nel finale piega lo Spezia: 1-0 Il Napoli,con un gol nel finale di Ra- spadori (1-0),piega la resistenza dello Spezia e vola in testa alla classifica. Spalletti schiera Raspadori al po ...Napoli-Spezia non è stata una partita semplice per Giacomo Raspadori: scelto per sostituire l’infortunato Osimhen al centro dell’attacco, Jack si muove tanto ma viene servito poco, ed appare ancora fu ...