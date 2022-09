Una Vita Anticipazioni 11 settembre 2022: Brutte notizie per Ramon. Fidel non sa più cosa fare! (Di sabato 10 settembre 2022) Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda l'11 settembre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Fidel informerà Ramon che Leonardo non ha voluto parlare e che, durante l'interrogatorio, è morto. Intanto Marcelo droga Genoveva per non farla abortire. Leggi su comingsoon (Di sabato 10 settembre 2022) Scopriamo ledella Puntata di Unain onda l'11su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano cheinformeràche Leonardo non ha voluto parlare e che, durante l'interrogatorio, è morto. Intanto Marcelo droga Genoveva per non farla abortire.

