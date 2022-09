Sul blocco navale l'ambasciatore e il sottosegretario perdono le staffe... (Di sabato 10 settembre 2022) - Ad Omnibus volano parole grosse tra il sottosegretario agli affari europei Amendola (PD) e l'ex ministro degli esteri ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 10 settembre 2022) - Ad Omnibus volano parole grosse tra ilagli affari europei Amendola (PD) e l'ex ministro degli esteri ...

andread1971 : @zagoramo @GiuseppeConteIT quindi se conte aggiustasse norme per salvare il suocero a lei andrebbe bene, ok era per… - Lampadina50 : RT @GiorgiaMeloni: La sinistra si è risentita, per l’ennesima volta, a causa della proposta di FdI sul blocco navale: una missione europea… - simosim27051969 : @carovana12 Una campagna elettorale al limite del ridicolo, da una parte i fasci che insistono sul blocco navale (… - 4maipiu4 : RT @ggcripto: Mentre negli USA sono in molti, anche all'interno di Fed, ad avere un mare di dubbi sul dollaro digitale, a Francoforte stann… - MaurizioSoffie1 : @emanuelefiano @EnricoLetta @isabellarauti Chi vota fdi avrà in omaggio una cintura di castità elettronica e digita… -