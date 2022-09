Salenitana; Nicola “contro Juve esprimeremo noi stessi” (Di sabato 10 settembre 2022) “La Juventus ha un valore fuori discussione, hanno una mentalita’ importante e sono abituati a giocare ogni tre giorni. Hanno giocatori duttili e in grado di adottare diversi sistemi di gioco”. Cosi’ Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha presentato il match di domani sera in casa della Juventus. “Sono convinto che la Juventus abbia la forza per mettere in difficolta’ chiunque ma noi vogliamo fare il nostro percorso sviluppando un certo tipo di mentalita’. Dobbiamo cercare di esprimere noi stessi e colpirli dove possiamo. Valutero’ domani la formazione migliore possibile da mettere in campo”. I granata sono in serie positiva da quattro giornate e proveranno a confermarsi anche allo Stadium. “Questa settimana abbiamo lavorato bene – ha aggiunto Nicola – e abbiamo inserito ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 10 settembre 2022) “Lantus ha un valore fuori discussione, hanno una mentalita’ importante e sono abituati a giocare ogni tre giorni. Hanno giocatori duttili e in grado di adottare diversi sistemi di gioco”. Cosi’ Davide, allenatore della Salernitana, ha presentato il match di domani sera in casa dellantus. “Sono convinto che lantus abbia la forza per mettere in difficolta’ chiunque ma noi vogliamo fare il nostro percorso sviluppando un certo tipo di mentalita’. Dobbiamo cercare di esprimere noie colpirli dove possiamo. Valutero’ domani la formazione migliore possibile da mettere in campo”. I granata sono in serie positiva da quattro giornate e proveranno a confermarsi anche allo Stadium. “Questa settimana abbiamo lavorato bene – ha aggiunto– e abbiamo inserito ...

