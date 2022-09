Mostra Venezia, premio a Vera Gemma: “Per mio figlio e mio papà Giuliano” (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “Dedico questo premio ai due uomini più importanti della mia vita, mio figlio Maximus e al mio bellissimo papà, Giuliano Gemma”. Lo ha detto tra le lacrime Vera Gemma sul palco della cerimonia di premiazione della 79ma Mostra del Cinema di Venezia, nel ritirare il premio come Miglior Attrice nella sezione ‘Orizzonti’. “A chiunque possieda un sogno, vorrei dire di non arrendersi”, ha aggiunto l’attrice. Vera Gemma poi piega: “Ero in una fase della vita in cui avevo rinunciato ad essere attrice ma non di essere artista. Mi sono stupita quando mi hanno proposto di fare un film su di me. Io ho dato tutto per questo film e mi sono messa a nudo nell’anima. Vorrei che mio ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “Dedico questoai due uomini più importanti della mia vita, mioMaximus e al mio bellissimo”. Lo ha detto tra le lacrimesul palco della cerimonia di premiazione della 79madel Cinema di, nel ritirare ilcome Miglior Attrice nella sezione ‘Orizzonti’. “A chiunque possieda un sogno, vorrei dire di non arrendersi”, ha aggiunto l’attrice.poi piega: “Ero in una fase della vita in cui avevo rinunciato ad essere attrice ma non di essere artista. Mi sono stupita quando mi hanno proposto di fare un film su di me. Io ho dato tutto per questo film e mi sono messa a nudo nell’anima. Vorrei che mio ...

