Milan, infortunio per un attaccante: salta la Sampdoria (Di sabato 10 settembre 2022) Il Milan dovrà fare a meno di un altro calciatore per la sfida di questa sera allo stadio Luigi Ferraris contro la Sampdoria. Alla lista degli infortunati, infatti, si aggiunge anche Divock Origi, non convocato per la sfida di Genova. infortunio Origi Milan Forfait amaro per l’attaccante belga, per il quale Stefano Pioli aveva riservato la prima maglia da titolare. Il calciatore classe 1995 è stato fermato da un affaticamento alla coscia sinistra, emerso nella serata di ieri. Avvio tormentato, dunque, per Origi che in questa prima parte di stagione non è ancora riuscito a trovare continuità. Al suo posto giocherà ovviamente Olivier Giroud che invece era pronto ad un turno di riposo. Nelle prossime ore seguiranno decisivi aggiornamenti sulle condizioni del calciatore; la speranza ... Leggi su rompipallone (Di sabato 10 settembre 2022) Ildovrà fare a meno di un altro calciatore per la sfida di questa sera allo stadio Luigi Ferraris contro la. Alla lista degli infortunati, infatti, si aggiunge anche Divock Origi, non convocato per la sfida di Genova.OrigiForfait amaro per l’belga, per il quale Stefano Pioli aveva riservato la prima maglia da titolare. Il calciatore classe 1995 è stato fermato da un affaticamento alla coscia sinistra, emerso nella serata di ieri. Avvio tormentato, dunque, per Origi che in questa prima parte di stagione non è ancora riuscito a trovare continuità. Al suo posto giocherà ovviamente Olivier Giroud che invece era pronto ad un turno di riposo. Nelle prossime ore seguiranno decisivi aggiornamenti sulle condizioni del calciatore; la speranza ...

