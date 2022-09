Meloni | 2 incontri segreti al Colle ad agosto E frena Salvini sul bilancio

gparagone : Dopo #Cernobbio sicuramente Meloni andrà a baciare la pantofola di @GoldmanSachs. Quegli incontri vanno fatti; son… - emiggio : RT @FabrizioDalCol: Meloni, incontri segreti al Colle. Urso a Kiev, lei frena Salvini sul bilancio FdI continua a mandare rassicurazioni: a… - FabrizioDalCol : Meloni, incontri segreti al Colle. Urso a Kiev, lei frena Salvini sul bilancio FdI continua a mandare rassicurazion… - angiuoniluigi : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO Meloni-Mattarella, due incontri: aria di inciucio ??[ - GigiAdinolfi : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO Meloni-Mattarella, due incontri: aria di inciucio ??[ -

Affaritaliani.it

Duesegreti trae Mattarella dopo la crisi 'Giorgiaha visto Sergio Mattarella due volte dopo la crisi'. Lo scrive il Fatto Quotidiano, che spiega come 'la notizia arriva da fonti ...promette poi un passo indietro dello Stato rispetto al mondo delle imprese: 'Ora lo Stato fa ... come nei videogiochi, il primo mostro che'. E qui, la promessa premier, scandisce parole ... Meloni, incontri segreti al Colle. Urso a Kiev, lei frena Salvini sul bilancio «Leggevo oggi che un italiano su tre non può pagare le bollette. E che facciamo: stacchiamo la luce a un italiano su tre». Giorgia Meloni parte dall'emergenza energetica ...Giorgia Meloni ha visto Sergio Mattarella due volte dopo la crisi. La notizia arriva da fonti politiche, il Quirinale non smentisce. Potrebbe sembrare un fatto normale, incontri scontati. Eppure nulla ...