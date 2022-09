Manuel Bortuzzo replica alle polemiche sul video della sua fidanzata (Di sabato 10 settembre 2022) Angelica Benevieri, fidanzata di Manuel Bortuzzo, oggi è stata accusata di abilismo, colpevole di aver pubblicato (nel 2019) un video in cui ironizza sulla disabilità. La fidanzata di Manuel Bortuzzo fa un video in cui ironizza sulle disabilità https://t.co/JwJWhplmSI #FairyLu — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 10, 2022 Un video oggettivamente privo di tatto che potrebbe aver urtato la sensibilità di molte persone che sulla sedia a rotelle sono costrette a viverci. Manuel Bortuzzo però non si sarebbe sentito offeso e alla vista di quel video ha risposto così: facendo un bel dito medio in uno scatto tenero con la sua fidanzata. Manuel ... Leggi su biccy (Di sabato 10 settembre 2022) Angelica Benevieri,di, oggi è stata accusata di abilismo, colpevole di aver pubblicato (nel 2019) unin cui ironizza sulla disabilità. Ladifa unin cui ironizza sulle disabilità https://t.co/JwJWhplmSI #FairyLu — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 10, 2022 Unoggettivamente privo di tatto che potrebbe aver urtato la sensibilità di molte persone che sulla sedia a rotelle sono costrette a viverci.però non si sarebbe sentito offeso e alla vista di quelha risposto così: facendo un bel dito medio in uno scatto tenero con la sua...

Iris7915 : RT @MondoTV241: Bufera social per un video di Angelica Benevieri in cui ironizza sulla disabilità, arriva la risposta esplicita di Manuel B… - Antonel99709742 : @Marti08831216 Lo sta soltanto prendendo per il culo a Manuel bortuzzo e non se ne accorge neanche - panic193 : RT @MondoTV241: Bufera social per un video di Angelica Benevieri in cui ironizza sulla disabilità, arriva la risposta esplicita di Manuel B… - Antonel99709742 : @LuisaPozzi2 @BITCHYFit E prende per il culo anche a Manuel bortuzzo - occhio_notizie : #Bortuzzo, tutt’altro che infastidito, regala un bacio a lei e un dito medio agli haters? -