L’ultima vergogna di Stato: ci aumentano pure le multe (Di sabato 10 settembre 2022) Dal primo gennaio dell’anno prossimo, le multe per gli automobilisti saranno più care del 10 per cento. È tutto scritto nel codice della strada, che prevede un rialzo automatico delle gabelle. La contravvenzione per divieti sosta, guida pericolosa e via dicendo saliranno di un importo pari a quello fatto segnare dall’inflazione. Il ragionamento del legislatore è spietato e iniquo. La sanzione pecuniaria è pensata in virtù del danno patrimoniale che procura al trasgressore. E siccome la moneta si è svalutata, la multa, è il ragionamento di chi ci governa, perderebbe di sua efficacia: farebbe meno male. Per questo la pena si deve adeguare al nuovo potere di acquisto della moneta. Ciò che non viene considerato è che in un mondo ad alta inflazione, come l’attuale, il consumatore è già danneggiato. Il costo del suo carrello della spesa, il prezzo dei carburanti e delle ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 10 settembre 2022) Dal primo gennaio dell’anno prossimo, leper gli automobilisti saranno più care del 10 per cento. È tutto scritto nel codice della strada, che prevede un rialzo automatico delle gabelle. La contravvenzione per divieti sosta, guida pericolosa e via dicendo saliranno di un importo pari a quello fatto segnare dall’inflazione. Il ragionamento del legislatore è spietato e iniquo. La sanzione pecuniaria è pensata in virtù del danno patrimoniale che procura al trasgressore. E siccome la moneta si è svalutata, la multa, è il ragionamento di chi ci governa, perderebbe di sua efficacia: farebbe meno male. Per questo la pena si deve adeguare al nuovo potere di acquisto della moneta. Ciò che non viene considerato è che in un mondo ad alta inflazione, come l’attuale, il consumatore è già danneggiato. Il costo del suo carrello della spesa, il prezzo dei carburanti e delle ...

Pigmalione_ : RT @andr900: Putin i funerali se li guarda in televisione. Deve provare la vergogna di essere assente perché presenza non gradita. Per noi… - PaoloSalvatori9 : RT @CottarelliCPI: L'ultima bufala dei NoVax: hanno messo in giro la storia che Piero Angela è morto per gli effetti della quarta dose di v… - chnindia : RT @andr900: Putin i funerali se li guarda in televisione. Deve provare la vergogna di essere assente perché presenza non gradita. Per noi… - Erminia83533558 : RT @andr900: Putin i funerali se li guarda in televisione. Deve provare la vergogna di essere assente perché presenza non gradita. Per noi… - silviocolloca : RT @andr900: Putin i funerali se li guarda in televisione. Deve provare la vergogna di essere assente perché presenza non gradita. Per noi… -