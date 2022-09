DIRETTA F1, GP Italia 2022 LIVE: ci avviciniamo alla terza sessione di prove libere a Monza (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 12.20 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno! Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle FP3 del Gran Premio d’Italia 2022 di Formula 1! Cronaca FP1 – Cronaca FP2 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del sabato del Gran Premio d’Italia 2022 di Formula 1! Le prove libere della giornata di ieri si sono concluse con una Ferrari che ha lanciato un segnale positivo in termini di prestazioni. Miglior tempo per Charles Leclerc nelle FP1, miglior tempo per Carlos Sainz nelle FP2, con un Max Verstappen sempre presente ma che dovrà ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno! Benvenutitestuale delle FP3 del Gran Premio d’di Formula 1! Cronaca FP1 – Cronaca FP2 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno a tutte e a tutti e benvenutitestuale del sabato del Gran Premio d’di Formula 1! Ledella giornata di ieri si sono concluse con una Ferrari che ha lanciato un segnale positivo in termini di prestazioni. Miglior tempo per Charles Leclerc nelle FP1, miglior tempo per Carlos Sainz nelle FP2, con un Max Verstappen sempre presente ma che dovrà ...

