Conduttore argentino esulta e brinda diretta tv per la morte della Regina Elisabetta II: “Vecchia nazista di m***a”. Scoppia la polemica (Di sabato 10 settembre 2022) “La Vecchia p…..a è morta. Applausi per satana che finalmente se l’è presa”. Il macabro e disgustoso brindisi alla morte di Elisabetta d’Inghilterra, con una raffica infinita di improperi, l’ha compiuto in diretta Santiago Cuneo. L’uomo d’affari, ex politico e Conduttore tv argentino ha aperto la sua trasmissione Uno più uno uguale a tre con un indicibile brindisi per la morte della Regina: in poche ore, il video della scena ha fatto il giro del mondo, scatenando forti polemiche per i toni indegni usati dal Conduttore. “È finita una volta per tutte. Questa sporcizia di Lucifero. Questa ammiratrice di Hitler. Dopo quel nazista e figlio di p**a del marito il diavolo s’è preso anche lei”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) “Lap…..a è morta. Applausi per satana che finalmente se l’è presa”. Il macabro e disgustoso brindisi alladid’Inghilterra, con una raffica infinita di improperi, l’ha compiuto inSantiago Cuneo. L’uomo d’affari, ex politico etvha aperto la sua trasmissione Uno più uno uguale a tre con un indicibile brindisi per la: in poche ore, il videoscena ha fatto il giro del mondo, scatenando forti polemiche per i toni indegni usati dal. “È finita una volta per tutte. Questa sporcizia di Lucifero. Questa ammiratrice di Hitler. Dopo quele figlio di p**a del marito il diavolo s’è preso anche lei”. ...

