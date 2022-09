Biagio Antonacci: raddoppia l’appuntamento romano con “PALCO CENTRALE TOUR” (Di sabato 10 settembre 2022) : ecco tutti i dettagli Dopo la pubblicazione del nuovo singolo “TELENOVELA”, Biagio Antonacci è pronto a partire con una serie di appuntamenti dal vivo (dal prossimo 5 novembre), con “PALCO CENTRALE TOUR” (prodotto e organizzato da Friends&Partners in collaborazione con Iris S.r.l.). Si aggiunge oggi al calendario già annunciato una nuova data: raddoppia, infatti, l’appuntamento a Roma con l’aggiunta del 9 novembre al Palazzo Dello Sport. Queste le date aggiornate in programma del “PALCO CENTRALE TOUR” di Biagio Antonacci: Leggi anche –> rosalinda cannavo un consiglio speciale per i fan le parole via social 5 novembre 2022 JESOLO (VE) Palainvent 8 ... Leggi su 361magazine (Di sabato 10 settembre 2022) : ecco tutti i dettagli Dopo la pubblicazione del nuovo singolo “TELENOVELA”,è pronto a partire con una serie di appuntamenti dal vivo (dal prossimo 5 novembre), con “” (prodotto e organizzato da Friends&Partners in collaborazione con Iris S.r.l.). Si aggiunge oggi al calendario già annunciato una nuova data:, infatti,a Roma con l’aggiunta del 9 novembre al Palazzo Dello Sport. Queste le date aggiornate in programma del “” di: Leggi anche –> rosalinda cannavo un consiglio speciale per i fan le parole via social 5 novembre 2022 JESOLO (VE) Palainvent 8 ...

