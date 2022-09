Addio a Elisabetta II | Carlo III proclamato nuovo re | “Pagherò le tasse”

(Di sabato 10 settembre 2022)III è statoformalmente re negli appartamenti di St. James, nel complesso di Buckingham Palace, dall’Accension Council, l’istituzione chiamata a certificare nel Regno Unito la successione tra i monarchi. La cerimonia, celebrata a due giorni dalla morte della reginaII, è stata trasmessa per la prima volta in diretta tv. Allo storico L'articolo proviene da Inews24.it.

