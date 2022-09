Ultime Notizie Roma del 09-09-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno i funerali della Regina Elisabetta seconda dovrebbero tenersi il lunedì 19 settembre all’Abbazia di Westminster intanto Re Carlo ha lasciato la residenza scozzese con la regina Camilla Dove fino a questa mattina aveva avviato la salma di sua Elisabetta per raggiungere l’aeroporto di Aberdeen e dal imbarcarsi su un volo speciale diretto a Londra nella capitale britannica sono previsti una serie di impegni inclusa la sua programmazione formale istituzionale un incontro con la Premier League se uno con il duca di norfolk maestro di cerimonie di corte per definire i dettagli della commemorazione ufficiale Secondo me non hai nessuno i figli Carlo e Anna erano al capezzale della regina quando ieri espirata gli altri membri della famiglia reale sono arrivati dopo la morte della sovrana ...