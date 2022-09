Tutti i guerrafondai cattivi che intralciano Putin e i suoi sogni di pace (Di venerdì 9 settembre 2022) L’altro giorno, intervistato da non so più quale tra i molti telegiornali a contrassegno Z, un mio amico comunista è stato presentato così: «Caro… (seguiva il nome, che qui non importa)… lei che è contro la guerra, ci dica un po’: che cosa pensa di…» (seguiva domanda non so più se sulle sanzioni, sulle masse popolari esposte al diradamento delle docce, sullo Stato imperialista delle multinazionali o su che altro). Ora, visto il tenore della domanda, e fermo restando che il mio amico comunista è indiscutibilmente contro la guerra, si tratta di capire chi sarebbe invece a favore. Azzardo un’ipotesi di elenco. A parte Joe Biden, Volodymyr Zelens’kyj e Mario Draghi, che van dati Tutti per scontati, a favore della guerra ci sono verosimilmente i nazisti travestiti da ospedalieri e le modelle col pancione posticcio e la faccia pitturata di rosso sul set delle finte ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 settembre 2022) L’altro giorno, intervistato da non so più quale tra i molti telegiornali a contrassegno Z, un mio amico comunista è stato presentato così: «Caro… (seguiva il nome, che qui non importa)… lei che è contro la guerra, ci dica un po’: che cosa pensa di…» (seguiva domanda non so più se sulle sanzioni, sulle masse popolari esposte al diradamento delle docce, sullo Stato imperialista delle multinazionali o su che altro). Ora, visto il tenore della domanda, e fermo restando che il mio amico comunista è indiscutibilmente contro la guerra, si tratta di capire chi sarebbe invece a favore. Azzardo un’ipotesi di elenco. A parte Joe Biden, Volodymyr Zelens’kyj e Mario Draghi, che van datiper scontati, a favore della guerra ci sono verosimilmente i nazisti travestiti da ospedalieri e le modelle col pancione posticcio e la faccia pitturata di rosso sul set delle finte ...

