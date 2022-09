Temptation Island, una nota coppia convolerà a nozze: rivelata la data (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo la loro esperienza a Temptation Island, avvenuta qualche anno fa, Andrea Celentano e Raffaela Giudice convoleranno presto a nozze. Ad annunciarlo sono stati proprio i due ex protagonisti del docu-reality, rivelando la data del matrimonio. rivelata data DELLE nozze – Nel 2018, Raffaela e Andrea hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. Durante L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo la loro esperienza a, avvenuta qualche anno fa, Andrea Celentano e Raffaela Giudice convoleranno presto a. Ad annunciarlo sono stati proprio i due ex protagonisti del docu-reality, rivelando ladel matrimonio.DELLE– Nel 2018, Raffaela e Andrea hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. Durante L'articolo

Alessan45820745 : @Christi53835744 @Simo_Ventura @MarcomelC @AleStonata @DiTeleblog @carmelitadurso In verità ti sbagli: ha condotto… - haloxserr : poi c'è harry che di sicuro guarda temptation island - trillyebbasta : RT @BarbyTifaInter: Cercasi partner che sia disposto a guardare l' #eclissi in riva al mare discutendo del calendario di serie A No astemi… - IsaeChia : #TemptationIsland, una coppia del programma ad un passo dalle nozze: ecco la data esatta in cui si celebrerà il mat… - Helav98 : Boh raga sono giorni che signor barista non mi saluta se non lo saluto prima io e direi che a questo punto questa p… -