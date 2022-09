Serie B, Palermo-Genoa: per i bookie le quote premiano gli ospiti | Le nostre scommesse (Di venerdì 9 settembre 2022) 2022-09-08 23:09:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Dopo un buon ritorno in Serie B, fatto di quattro punti conquistati in due partite, il cammino del Palermo ha subito una brusca frenata a causa di due sconfitte consecutive e ben sei gol subiti. Gli uomini di Eugenio Corini al “Barbera” cercheranno di smuovere la classifica contro un Genoa, fermato sul pari casalingo dal Parma nell’ultimo turno di campionato, ma sempre vincente in trasferta. Dopo i successi ottenuti a Venezia e Pisa, secondo gli esperti potrebbe arrivare il tris rossoblù, offerto a 1,87 contro il 4,10 del segno «1». Nel mezzo il pareggio fissato a 3,40. Nonostante le squadre siano reduci da un ultimo turno con almeno tre gol tra fatti e subiti, in quota è avanti l’Under 2.5, a 1,78, sull’Over 2.5 ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 9 settembre 2022) 2022-09-08 23:09:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Dopo un buon ritorno inB, fatto di quattro punti conquistati in due partite, il cammino delha subito una brusca frenata a causa di due sconfitte consecutive e ben sei gol subiti. Gli uomini di Eugenio Corini al “Barbera” cercheranno di smuovere la classifica contro un, fermato sul pari casalingo dal Parma nell’ultimo turno di campionato, ma sempre vincente in trasferta. Dopo i successi ottenuti a Venezia e Pisa, secondo gli esperti potrebbe arrivare il tris rossoblù, offerto a 1,87 contro il 4,10 del segno «1». Nel mezzo il pareggio fissato a 3,40. Nonostante le squadre siano reduci da un ultimo turno con almeno tre gol tra fatti e subiti, in quota è avanti l’Under 2.5, a 1,78, sull’Over 2.5 ...

OptaPaolo : 2 - Paulo #Dybala e Andrea #Belotti non giocavano una gara ufficiale partendo titolari insieme dal 6 dicembre 2014… - angelomangiante : Dybala e Belotti non giocavano una gara ufficiale partendo titolari insieme dal 6 dicembre 2014 (Torino-Palermo 2-2… - sportface2016 : #SerieB, orario e come vedere in diretta #PalermoGenoa - MoyanoEstefania : RT @angelomangiante: Dybala e Belotti non giocavano una gara ufficiale partendo titolari insieme dal 6 dicembre 2014 (Torino-Palermo 2-2 di… - Gianluca270395 : RT @angelomangiante: Dybala e Belotti non giocavano una gara ufficiale partendo titolari insieme dal 6 dicembre 2014 (Torino-Palermo 2-2 di… -