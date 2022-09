'Quarto Grado', questa sera alle 21.25 su Rete 4: ospiti e anticipazioni della puntata (Di venerdì 9 settembre 2022) 'Quarto Grado', questa sera alle 21.25 su Rete 4. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, e la squadra del programma in onda sulla Rete di Sebastiano Lombardi, riprendono a indagare su episodi attuali ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 settembre 2022) '',21.25 su4. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, e la squadra del programma in onda sulladi Sebastiano Lombardi, riprendono a indagare su episodi attuali ...

OptaPaolo : 4 - Dusan #Vlahovic è il quarto giocatore della Juventus in grado di segnare su punizione diretta in due presenze c… - falcions85 : Rete4 si prepara al 25 settembre. Il venerdì pre-voto Zona Bianca prenderà il posto di Quarto Grado, mentre alla do… - tvblogit : Rete 4, nel weekend elettorale Zona Bianca ‘cancella’ Quarto Grado. Porro raddoppia - mgaverde : RT @Zziagenio78: Come cazzo fate a conoscere tutti i rami di parentele e le discendenze dei reali fino al quarto grado che io confondo anco… - Dejjavv : RT @Zziagenio78: Come cazzo fate a conoscere tutti i rami di parentele e le discendenze dei reali fino al quarto grado che io confondo anco… -