Paura in volo per Elettra Lamborghini e Afrojack: “Siamo stati fortunati” (Di venerdì 9 settembre 2022) Momenti di vero panico per la coppia, che si trovava in volo sul jet privato quando, al momento della discesa a terra, il velivolo si è trovato in una forte turbolenza, che li ha costretti a un atterraggio d’emergenza. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 9 settembre 2022) Momenti di vero panico per la coppia, che si trovava insul jet privato quando, al momento della discesa a terra, il velisi è trovato in una forte turbolenza, che li ha costretti a un atterraggio d’emergenza. L'articolo proviene da DireDonna.

