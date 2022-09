L’italiano in classe seconda della scuola Primaria: un esempio di progettazione (Di venerdì 9 settembre 2022) Partecipare a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione e ascoltare e comprendere testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo sono solo alcuni dei traguardi per lo sviluppo delle competenze declinati per la classe 2ª della scuola Primaria relativamente alla disciplina della lingua italiana. Disciplina che, come dicevamo, si muove lungo il sentiero linguistico della competenza-chiave europea: la comunicazione nella madrelingua che recita esattamente: “La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 settembre 2022) Partecipare a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione e ascoltare e comprendere testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo sono solo alcuni dei traguardi per lo sviluppo delle competenze declinati per la2ªrelativamente alla disciplinalingua italiana. Disciplina che, come dicevamo, si muove lungo il sentiero linguisticocompetenza-chiave europea: la comunicazione nella madrelingua che recita esattamente: “La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia ...

