Inter-Torino | la probabile formazione dei nerazzurri | VIDEO

1 In un momento di difficoltà, forse il più difficile della gestione Inzaghi , l'si aggrappa al suo totem. Romelu Lukaku è atteso domani in Italia di ritorno dal Belgio dove ...gara con il. ...Darmian e Dimarco mettono la freccia. Sono loro i favoriti a giocare sulle fasce nel match contro ilin cui l'è chiamata a una reazione dopo le sconfitte contro Milan e Bayern Monaco. Ma non sarà semplice contro la squadra di Ivan Juric, con un punto di vantaggio in classifica sui ...In un momento di difficoltà, forse il più difficile della gestione Inzaghi, l’Inter si aggrappa al suo totem. Romelu Lukaku è atteso domani in Italia di ritorno dal Belgio dove si era sottoposto a cur ...Un avvio di stagione difficile per l'Inter di Simone Inzaghi che ha già perso due scontri diretti in campionato ed ha fallito la prima partita ...