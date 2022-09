Indipendenza energetica: che aspettiamo a estrarre di più? (Di venerdì 9 settembre 2022) Il gas in Italia c’è, ma non lo vogliamo. Ieri qui sul Foglio, il direttore Claudio C... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 9 settembre 2022) Il gas in Italia c’è, ma non lo vogliamo. Ieri qui sul Foglio, il direttore Claudio C... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

CarloCalenda : Il lavoro di un politico è dire la verità su quello che serve. Farlo in modo netto, spiegare e discutere. Dunque sì… - CarloCalenda : ?? Sì all'Italia dei sì - Adesso in diretta da tanti luoghi simbolo d'Italia per dire sì alle infrastrutture, all'in… - CarloCalenda : SÌ ALL’ITALIA DEI SÌ. Domani mattina alle 11.30 saremo in diretta collegati da tanti luoghi simbolo d’Italia per… - domenico_damore : RT @BimbePeppe: Stavolta hanno ragione gli USA, Putin è in seria difficoltà e sta bluffando. In mano ha un 2 di ?? non asso di ??. 1) #pr… - Alberto25090565 : @SimSu90592924 @EnricoLetta @Confcommercio @pdnetwork @antoniomisiani @SimonaMalpezzi @serracchiani @itinagli… -