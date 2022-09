Franco Terlizzi lascia il carcere, il gip: ‘L’ex concorrente dell’isola dei Famosi non ha legami con la ‘ndrangheta’ (Di venerdì 9 settembre 2022) Franco Terlizzi, ex pugile e naufrago dell’isola dei Famosi, arrestato martedì 6 settembre per presunti legami con la ‘ndrangheta, è uscito dal carcere di Monza. La decisione è stata presa dal Giudice per le indagini preliminari che ha accolto la richiesta degli avvocati difensori. Leggi anche: Franco Terlizzi fermato per ‘ndrangheta: l’ex concorrente dell’isola dei Famosi era prestanome del figlio del boss L’operazione della Gdf: Terlizzi finisce in carcere L’operazione del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Milano e Pavia ha portato all’arresto di varie persone, tra cui Franco Terlizzi, ex ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 settembre 2022), ex pugile e naufragodei, arrestato martedì 6 settembre per presunticon la ‘ndrangheta, è uscito daldi Monza. La decisione è stata presa dal Giudice per le indagini preliminari che ha accolto la richiesta degli avvocati difensori. Leggi anche:fermato per ‘ndrangheta: l’exdeiera prestanome del figlio del boss L’operazione della Gdf:finisce inL’operazione del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Milano e Pavia ha portato all’arresto di varie persone, tra cui, ex ...

