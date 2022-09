Francesco Totti protagonista di un altro flop: cos’è successo (Di venerdì 9 settembre 2022) Francesco Totti è stato suo malgrado protagonista di un crollo. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata ed è tuttora la notizia di gossip del momento. La popolarità dell’ex calciatore e della conduttrice è tale da catturare l’interesse degli italiani, curiosi di scoprire ogni dettaglio possibile sulle motivazioni che hanno portato all’addio della coppia. Nonostante ciò i gossip che hanno tenuto viva l’attenzione su di lui non sono serviti: cos’è successo. La battuta di Simona Ventura a Francesco Totti alla partita del cuore In tanti ora vorrebbero saperne di più della presenta storia clandestina tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, se questa va davvero avanti ormai da quasi un anno e ... Leggi su tvzap (Di venerdì 9 settembre 2022)è stato suo malgradodi un crollo. La separazione trae Ilary Blasi è stata ed è tuttora la notizia di gossip del momento. La popolarità dell’ex calciatore e della conduttrice è tale da catturare l’interesse degli italiani, curiosi di scoprire ogni dettaglio possibile sulle motivazioni che hanno portato all’addio della coppia. Nonostante ciò i gossip che hanno tenuto viva l’attenzione su di lui non sono serviti:. La battuta di Simona Ventura aalla partita del cuore In tanti ora vorrebbero saperne di più della presenta storia clandestina trae Noemi Bocchi, se questa va davvero avanti ormai da quasi un anno e ...

