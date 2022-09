Federica Pellegrini | “Non vedo l’ora di essere madre”

(Di venerdì 9 settembre 2022) “Voglio sentire cosa si provi ad avere la pancia”, cosìin un’intervista al Corriere della SeraVoglio sentire cosa si provi ad avere la pancia”, cosìin un’intervista al Corriere della Sera. Dopo aver lasciato il nuoto, la campionessa si è sposata con il suo trainer Matteo Giunta, e nel frattempo, racconta, ha imparato a conoscersi: “Smettendo ho temuto il peggio, invece è stata una liberazione”. E in Matteo Giunta ha trovato il vero amore: è il mio opposto, io sono istintiva e lui invece è riflessivo, combaciamo bene”, ha aggiunto. Una passione che combacia con il sogno di avere dei figli. Prima delle nozze invece la campionessa aveva detto: “Lui non vede, io gli ho messo solo una condizione… no fino al matrimonio perché devo bere”. Dunque ora la nuotatrice ...

Sono passati pochi giorni dalle nozze da sogno die Matteo Giunta , che hanno pronunciato il fatidico sì nella splendida cornice di Venezia. E per la campionessa di nuoto è già tempo di tirare le fila: dalla grande gioia per aver ......Sette, settimanale del Corriere della Sera, intervista. E' fresca di matrimonio: si è sposata il 27 agosto con Matteo Giunta, suo ex allenatore. Racconta di ...Non prima del matrimonio “perché devo bere”, questa è stata l’unica divertente obiezione che Pellegrini ha sollevato riguardo la futura gravidanza Lei e Matteo Giunta vorrebbero più di un figlio ma… L ...Sono da poco marito e moglie, ma tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta non mancano liti e gelosie. E tutto parte da lei.