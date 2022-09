FÀ LA TUA SCELTA – WWE CLASH A THE CASTLE 2022 (Di venerdì 9 settembre 2022) IL DISTACCODue sono stati i fattori che mi hanno portato a promuovere il tradimento nei confronti del padre per unirsi al Judgment Day.Il primo ci dice che il voltafaccia è avvenuto nel post match e non durante. Inoltre abbiamo visto che Dominick è stato fondamentale affinché il duo formato da Rey ed Edge ottenesse la vittoria.Il secondo invece ci dice l’importanza di Rhea Ripley. I suoi attacchi a Dom non erano solo mirati per recargli del male ma soprattutto per sedurlo mentalmente. Rhea ha agito come un’affascinante ammaliatrice, convincendolo a passare nel loro clan. Non a caso è stata proprio la Ripley ad introdurlo in maniera ufficiale, ad ordinargli come agire per fare la cosa giusta.Sabato quindi a CLASH of The CASTLE c’è stato il distacco definitivo tra padre e figlio. Molto probabilmente la causa di tutto questo ha un nome, ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 9 settembre 2022) IL DISTACCODue sono stati i fattori che mi hanno portato a promuovere il tradimento nei confronti del padre per unirsi al Judgment Day.Il primo ci dice che il voltafaccia è avvenuto nel post match e non durante. Inoltre abbiamo visto che Dominick è stato fondamentale affinché il duo formato da Rey ed Edge ottenesse la vittoria.Il secondo invece ci dice l’importanza di Rhea Ripley. I suoi attacchi a Dom non erano solo mirati per recargli del male ma soprattutto per sedurlo mentalmente. Rhea ha agito come un’affascinante ammaliatrice, convincendolo a passare nel loro clan. Non a caso è stata proprio la Ripley ad introdurlo in maniera ufficiale, ad ordinargli come agire per fare la cosa giusta.Sabato quindi aof Thec’è stato il distacco definitivo tra padre e figlio. Molto probabilmente la causa di tutto questo ha un nome, ...

