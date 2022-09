Erling Haaland e Daemon Targaryen sono la stessa persona? (Di venerdì 9 settembre 2022) Questo pezzo è un gigantesco spoiler della terza puntata della prima stagione di House of The Dragon. C’è scritto anche come va a finire. Per cui, ecco, fate voi. Erling Haaland ha segnato 12 gol nelle sue prime 8 partite con il Manchester City. sono 10 gol in sei di Premier League, con due triplette consecutive, e due gol all’esordio in Champions contro il Siviglia, a cui aveva già segnato due doppiette, quattro gol tra andata e ritorno, a febbraio dello scorso anno. In questa stagione sta avendo una media di 1.86 gol a partita, ridicola anche per i suoi standard: 86 gol in 89 partite con la maglia del Borussia Dortmund, 29 in 27 con quella del Salisburgo, 20 in 21 con la Norvegia. A ventidue anni, compiuti da poco, ha già segnato 25 gol in Champions League, in 20 partite. Per questo è sempre più difficile parlare di ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 9 settembre 2022) Questo pezzo è un gigantesco spoiler della terza puntata della prima stagione di House of The Dragon. C’è scritto anche come va a finire. Per cui, ecco, fate voi.ha segnato 12 gol nelle sue prime 8 partite con il Manchester City.10 gol in sei di Premier League, con due triplette consecutive, e due gol all’esordio in Champions contro il Siviglia, a cui aveva già segnato due doppiette, quattro gol tra andata e ritorno, a febbraio dello scorso anno. In questa stagione sta avendo una media di 1.86 gol a partita, ridicola anche per i suoi standard: 86 gol in 89 partite con la maglia del Borussia Dortmund, 29 in 27 con quella del Salisburgo, 20 in 21 con la Norvegia. A ventidue anni, compiuti da poco, ha già segnato 25 gol in Champions League, in 20 partite. Per questo è sempre più difficile parlare di ...

