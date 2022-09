(Di venerdì 9 settembre 2022) LONDRA – E’ stato Boris(foto) a esprimere l’elogio piu’ alato in memoria della reginanella seduta straordinaria organizzatadeiper rendere un tributosovrana 96enne morta ieri. Un discorso anche pieno di aneddoti personali, nella consapevolezza che “oggi ci sono innumerevoli persone in questo paese e nel mondo che hanno provato lo stesso improvviso attacco di emozione inaspettata”. E ancora: “Credo che milioni di noi stiano provando a capire perche’ stiamo provando questo profondo senso di perdita. Forse perche’ e’ sempre stata un punto di riferimento costante nella vita del Paese. Ci siamo forse cullati al pensiero che potesse essere in qualche modo. Ma credo che il nostro shock sia piu’ acuto oggi perche’ stiamo ...

Lopinionista : Elisabetta, Johnson alla Camera dei Comuni: 'Pensavamo fosse eterna' - sono_francesca : RT @ilriformista: Tre giorni fa l'ultimo incontro: 'Era radiosa' - CdT_Online : Elisabetta II, durante i suoi settant’anni di regno, ha stretto la mano di ben quindici leader britannici: da Winst… - giorgiogaias : RT @ilriformista: Tre giorni fa l'ultimo incontro: 'Era radiosa' - ilriformista : Tre giorni fa l'ultimo incontro: 'Era radiosa' -

Ha mantenuto la lucidità fino alla fine. Appena 48 ore prima del decesso, la regina ha ricevuto, nella residenza di Balmoral in Scozia, il premier uscente Boris e la neo prima ministra Liz Truss . La foto con quest'ultima è l'ultima immagine ufficiale di una ... LONDRA - E' stato Boris Johnson (foto) a esprimere l'elogio piu' alato in memoria della regina Elisabetta nella seduta straordinaria organizzata alla ... Carlo III raccoglie il testimone di Elisabetta II, ne celebra "ispirazione ed esempio" come madre e come Regina. Rinnova la sua promessa di ...