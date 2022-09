Dopo la morte della Regina Elisabetta 10 giorni di cordoglio e per il funerale | tutte le tappe

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 9 settembre 2022) Un doppio arcobaleno ieri sul cielo di Londra per salutare in qualche modo la, con i suoi colori, quelli che amava tanto. Per 70 anni di Regno ci ha accompagnati con la sua attitudine a una eleganza particolare, pastello. E ieri quei colori dell’arcobaleno sembravano proprio un miracolo dal cielo. Il Regno Unito avrà 10per salutare la sua amata. Ieri il primo con il piano London Bridge is down, modificato, visto che laè morta in Scozia. Il Regno si prepara, a 70 anni dall’ultima volta a una nuova incoronazione ma prima all’ultimo addio allaII. I funerali solenni dovrebbero svolgersi il 17 settembre, al momento la data ufficiale non è stata ancora resa nota. Dieciporteranno il Regno ...