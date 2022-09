Domenica In: Mara Venier Parte Con Il Botto! Gli Ospiti Della Prima Puntata! (Di venerdì 9 settembre 2022) E’ tutto pronto per l’inizio Della nuova stagione di Domenica In. Mara Venier ritornerà al timone del programma Domenicale di Rai Uno il prossimo 11 settembre. Una Prima puntata ricca di Ospiti d’eccezione, come Loretta Goggi e Alberto Matano. Non solo spettacolo però, ma anche approfondimenti sui principali fatti di attualità. Ecco tutte le anticipazioni! Loretta Goggi e Alberto Matano Ospiti l’11 settembre a Domenica In Mara Venier sarà ancora alla guida di Domenica In per la quattordicesima volta, la quinta consecutiva. Un vero e proprio record, visto che il veterano dei conduttori, ovvero Pippo Baudo, l’ha condotta per tredici volte. La Prima puntata di questa ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 9 settembre 2022) E’ tutto pronto per l’inizionuova stagione diIn.ritornerà al timone del programmale di Rai Uno il prossimo 11 settembre. Unapuntata ricca did’eccezione, come Loretta Goggi e Alberto Matano. Non solo spettacolo però, ma anche approfondimenti sui principali fatti di attualità. Ecco tutte le anticipazioni! Loretta Goggi e Alberto Matanol’11 settembre aInsarà ancora alla guida diIn per la quattordicesima volta, la quinta consecutiva. Un vero e proprio record, visto che il veterano dei conduttori, ovvero Pippo Baudo, l’ha condotta per tredici volte. Lapuntata di questa ...

Raiofficialnews : Dagli studi televisivi 'Fabrizio Frizzi', tra poco la conferenza stampa di #DomenicaIn con Mara Venier, in onda su… - infoitcultura : Mara Venier ha accettato la conduzione di Domenica In ad una condizione: “Ho avuto la garanzia di…” - infoitcultura : Mara Venier, A Domenica In voglio osare, darò voce a chi soffre - fisco24_info : Mara Venier, A Domenica In voglio osare, darò voce a chi soffre: Da 11/9 su Rai1. Omaggio a Regina Elisabetta, amav… - infoitcultura : Mara Venier torna con Domenica In: i primi ospiti della nuova stagione -