Coppa Davis: Adriano Panatta nel gruppo Rai Sport (Di venerdì 9 settembre 2022) Manca poco all'inizio della Coppa Davis di Bologna, in onda da martedi' 13 a domenica 18 settembre su Rai Sport. A far parte della squadra della Rai anche Adriano Panatta, leggenda dello Sport azzurro, che della Davis e' stato vincitore. Insieme a lui Gian Piero Galeazzi e Marco Fiocchetti in telecronaca, Cristina Caruso, che gestirà lo studio all'interno dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno e Umberto Martini, che intervisterà i protagonisti in gara. Gli azzurri esordiranno nella giornata di mercoledì alle ore 15:00 contro la Croazia, per poi affrontare l'Argentina venerdi' 16 e chiudere contro la Svezia domenica 18. Tutti i match dell'Italia andranno in onda su Rai Sport + HD o su Rai 2. SportFace.

