Bce, politica monetaria ok (per ora), ma quella di bilancio? L’analisi di Polillo (Di venerdì 9 settembre 2022) Com’era forse inevitabile, le ultime decisioni della Bce hanno fatto discutere: più all’esterno, per la verità, che all’interno del board, in cui ha prevalso l’unanimità dei partecipanti. Grande convinzione o semplice “wait and see”, in attesa di vedere quelli che saranno gli sviluppi futuri di una strategia appena abbozzata? Per cercare di capire si deve partire dalle decisioni assunte. “I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale – come precisato nel comunicato finale della stessa Bce – saranno innalzati rispettivamente all’1,25%, all’1,50% e allo 0,75%, con effetto dal 14 settembre 2022”. Al tempo stesso è intenzione della Bce continuare a investire sia nel Paa (Programma di acquisto di attività) che nel Peep (Programma di acquisto per l’emergenza pandemica), evitando cioè ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 settembre 2022) Com’era forse inevitabile, le ultime decisioni della Bce hanno fatto discutere: più all’esterno, per la verità, che all’interno del board, in cui ha prevalso l’unanimità dei partecipanti. Grande convinzione o semplice “wait and see”, in attesa di vedere quelli che saranno gli sviluppi futuri di una strategia appena abbozzata? Per cercare di capire si deve partire dalle decisioni assunte. “I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale – come precisato nel comunicato finale della stessa Bce – saranno innalzati rispettivamente all’1,25%, all’1,50% e allo 0,75%, con effetto dal 14 settembre 2022”. Al tempo stesso è intenzione della Bce continuare a investire sia nel Paa (Programma di acquisto di attività) che nel Peep (Programma di acquisto per l’emergenza pandemica), evitando cioè ...

EToniutti : I vertici dell'#UE hanno consciamente preso la decisione di precipitare l'#Europa in una crisi economica, sociale e… - jungle1970 : @SIPARISipari @AndreaOrlandosp Quali competenti? L'unico competente in politica finanziaria internazionale è stato… - studiomarzocchi : Ultima Ora: La Bce non vede una recessione in arrivo, ma i mercati (che vendono l’euro) la temono #economia #italia… - ombrysan : RT @EToniutti: I vertici dell'#UE hanno consciamente preso la decisione di precipitare l'#Europa in una crisi economica, sociale e politica… - opengateitalia : #LaSettimanaPolitica ?? Dal #team di #OpenGateItalia il recap settimanale I temi salienti della settimana: - Londo… -