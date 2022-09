Apertura scuole tra degrado e incuria | Alla “Mazzetti” erbacce e spazzatura

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 9 settembre 2022) Propongono agli elettori l’obbligo scolastico per i bambini già a tre anni, ma poi non sono in grado di occuparsi delle esigenze basilari di una scuola materna e elementare. Accade“Roberto” di Pastena, istituto per l’infanzia e scuola elementare di tradizione facente parte della scuola “Monterisi”, situata in via Rocco Cocchia, in un bel palazzetto d’epoca di fianco ai giardini comunali “Mariele Ventre”. Non tutti sanno che la scuola ha, dietro al cancello d’ingresso un suo cortile; cortile che fino a ieri mattina era invaso dalle, e che solo dopo le ripetute chiamate alle istituzioni comunali dei collaboratori Ata prima, e poi con costante e tenace insistenza della preside Vitalba Casadio e della Dirigente amministrativa Patrizia Scielzo, sono state finalmente rimosse. I problemi però, a poche ore ...