Anna Pettinelli: nuovissimo progetto per lei, da non credere (Di venerdì 9 settembre 2022) Anna Pettinelli volta pagina: le ultime novità sull’ormai ex insegnante di Amici. In arrivo un nuovo progetto per lei proposto sempre da Maria De Filippi Manca davvero poco all’inizio della nuova edizione di Amici. Tante sono le novità che ci aspettano tra cui anche numerosi addio. Dopo la conferma dell’addio di Veronica Peparini ora è la volta dell’insegnante di canto Anna Pettinelli. Al suo posto tornerà Arisa, e il pubblico pare abbia preso molto bene la notizia. Stando agli ultimi aggiornamenti, la Pettinelli non abbandonerà del tutto il mondo dello spettacolo, anzi. Sembra che alla speaker radiofonica potrebbe essere affidato un nuovo programma targato Fascino, la casa di produzione controllata per buona parte dalla De Filippi. Ma andiamo a vedere i dettagli e ... Leggi su formatonews (Di venerdì 9 settembre 2022)volta pagina: le ultime novità sull’ormai ex insegnante di Amici. In arrivo un nuovoper lei proposto sempre da Maria De Filippi Manca davvero poco all’inizio della nuova edizione di Amici. Tante sono le novità che ci aspettano tra cui anche numerosi addio. Dopo la conferma dell’addio di Veronica Peparini ora è la volta dell’insegnante di canto. Al suo posto tornerà Arisa, e il pubblico pare abbia preso molto bene la notizia. Stando agli ultimi aggiornamenti, lanon abbandonerà del tutto il mondo dello spettacolo, anzi. Sembra che alla speaker radiofonica potrebbe essere affidato un nuovo programma targato Fascino, la casa di produzione controllata per buona parte dalla De Filippi. Ma andiamo a vedere i dettagli e ...

