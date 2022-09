TuttoAndroid : Android 13 QPR1 beta porta alcune novità in Pixel Recorder #android #android13 - TuttoAndroid : Le novità di Android 13 QPR1 Beta 1 #android #android13 - TuttoAndroid : Android 13 QPR1 Beta è disponibile per i Pixel supportati #android #android13 -

TuttoAndroid.net

... che consente agli iscritti nel programma beta di accedere in anteprima a correzioni e miglioramenti, proprio come sta accadendo in queste ore con il rilascio di13Beta 1.Il lancio di13 su smartphone Google Pixel è stato come un fulmine a ciel sereno, e già gli sviluppatori della Grande G si stanno muovendo per il rilascio della beta13nel corso di settembre 2022. Oltre agli update per il programmaBeta, però, c'è già un possibile periodo di lancio per14 . Come ripreso da 9to5Google , il colosso di ... Android 13 QPR1 Beta è disponibile per i Pixel supportati Google is working on a new feature for Android phones that'll improve the quality of carrier-based phone calls by reducing background noise.Animations in the latest Android 13 beta have revealed that the Pixel Tablet will indeed come with a charging dock and act as a smart display.