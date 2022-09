Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2022 ore 08:15 (Di giovedì 8 settembre 2022) Viabilità DEL 08 SETTEMBRE 2022 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SULLA PONTINA PER INCIDENTE STRADA CHIUSA ALTEZZA VIA DELLA CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA. DEVIAZIONI SU VIA PONTINA VECCHIA. CODE NEL SENSO OPPOSTO TRA LAURENTINA E POMEZIA. PIÙ A NORD VERSO Roma CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’ARDEATINA; MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E A24. SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD TRA TOR VERGATA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA CON DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE SULLO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 settembre 2022)DEL 08 SETTEMBREORE 07:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULLA PONTINA PER INCIDENTE STRADA CHIUSA ALTEZZA VIA DELLA CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA. DEVIAZIONI SU VIA PONTINA VECCHIA. CODE NEL SENSO OPPOSTO TRA LAURENTINA E POMEZIA. PIÙ A NORD VERSOCODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’ARDEATINA; MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E A24. SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE-SUD TRA TOR VERGATA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA CON DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE SULLO ...

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Sabato pomeriggio, dalle 15, manifestazione a San Giovanni e, dalle 18, corteo a Sa… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Scuole, da lunedì 12 settembre tornano le corse bus dedicate - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Temporanea chiusura al traffico in piazza Epiro, tra via Aquitania e via Mauritania, per… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Olimpico, stasera Lazio-Feyenoord per l'Europa League: il piano viabilità e traspor… - romamobilita : #viabilità, traffico intenso sull'ultimo tratto della Roma-Fiumicino tra via della Magliana e via Laurentina -

Viabilità Roma Regione Lazio del 08 - 09 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 08 SETTEMBRE 2022 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... PIÙ A NORD VERSO ROMA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEGNALIAMO ... Viabilità per la gara ciclistica "Costa dei Trulli " Challenge giro di Puglia" ... Savelletri, Pozzo Faceto e Selva: Viale del Miracolo, Via degli Scavi, Viale Stazione, Corso Garibaldi, nel tratto compreso tra il civico 198 e Via Roma, Via Roma, nel tratto compreso tra Corso ... RomaDailyNews DEL 08 SETTEMBRE 2022 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... PIÙ A NORD VERSOCODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEGNALIAMO ...... Savelletri, Pozzo Faceto e Selva: Viale del Miracolo, Via degli Scavi, Viale Stazione, Corso Garibaldi, nel tratto compreso tra il civico 198 e Via, Via, nel tratto compreso tra Corso ... Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2022 ore 09:45 - RomaDailyNews