Ultime Notizie – Elezioni 2022 | “Esci la X” | al via la campagna per portare al voto i 18enni

Al via 'Esci La X', la campagna di sensibilizzazione per portare i giovani al voto il 25 settembre. E' l'iniziativa appena lanciata da Rinascimento Green, organizzazione che ha lo scopo di aggregare associazioni, fondazioni, e personalità del mondo della società civile, per promuovere temi e progetti legati alla sostenibilità ambientale, politica e attivismo. "Alle ultime Elezioni abbiamo riscontrato un astensionismo record, e l'attuale delusione nei confronti della politica potrebbe allontanare ancora più elettori", dice Stephanie Brancaforte direttrice di Rinascimento Green, raccontando la campagna. "Vogliamo ricordare a tutti gli elettori che hanno il potere – attraverso il voto – di incidere nei processi pubblici. Vogliamo incoraggiare i giovani ...

