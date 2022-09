Tutti al capezzale della Regina: folle in strada, lacrime e preghiere. Ed è allarme per i cronisti già in nero (Di giovedì 8 settembre 2022) Solo due giorni fa, la Regina Elisabetta si era mostrata in pubblico, in piedi ma fragile, consegnando a telecamere e fotografi un’immagine di lei provata, stanca ed esile come non mai. Un trasferimento delle consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss – premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno – che diventa il suo ultimo passaggio di testimone. Già il giorno successivo, infatti, mercoledì Sua Maestà era stata costretta a rinunciare persino a una riunione virtuale. Poi quella corsa di Tutti componenti della famiglia reale a Balmoral: i quattro figli, Carlo – erede al trono britannico, arrivato per primo nella residenza scozzese con la consorte Camilla – e poi Anna, Andrea e Edoardo. Ma anche i nipoti, William precipitatosi da Londra e Harry, in viaggio dagli Usa senza la moglie Meghan. Il Regno Unito in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 settembre 2022) Solo due giorni fa, laElisabetta si era mostrata in pubblico, in piedi ma fragile, consegnando a telecamere e fotografi un’immagine di lei provata, stanca ed esile come non mai. Un trasferimento delle consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss – premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno – che diventa il suo ultimo passaggio di testimone. Già il giorno successivo, infatti, mercoledì Sua Maestà era stata costretta a rinunciare persino a una riunione virtuale. Poi quella corsa dicomponentifamiglia reale a Balmoral: i quattro figli, Carlo – erede al trono britannico, arrivato per primo nella residenza scozzese con la consorte Camilla – e poi Anna, Andrea e Edoardo. Ma anche i nipoti, William precipitatosi da Londra e Harry, in viaggio dagli Usa senza la moglie Meghan. Il Regno Unito in ...

