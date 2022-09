Tiziano Ferro: “I miei figli non avranno il passaporto italiano. Mio marito non risulterebbe” (Di giovedì 8 settembre 2022) I figli di Tiziano Ferro e di Victor Allen non avranno il passaporto italiano. A dichiararlo è lo stesso cantante di Latina, da anni ormai a Los Angeles dove si è trasferito per lavoro e dove ha creato la sua famiglia. C’è chi sceglie di far nascere il proprio bambino in America, in modo che abbia la doppia cittadinanza: si veda il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, Leone Lucia, 4 anni, che è nato nella contea di West Hollywood a Los Angeles e vive con i genitori e la sorellina Vittoria a Milano. E c’è chi, invece, sembra voler chiudere i conti con l’Italia, non tanto dal punto di vista affettivo quanto burocratico. Diventare genitori non è una passeggiata Tiziano Ferro e Victor Allen hanno annunciato l’arrivo dei figli Margherita ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 8 settembre 2022) Idie di Victor Allen nonil. A dichiararlo è lo stesso cantante di Latina, da anni ormai a Los Angeles dove si è trasferito per lavoro e dove ha creato la sua famiglia. C’è chi sceglie di far nascere il proprio bambino in America, in modo che abbia la doppia cittadinanza: si veda il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, Leone Lucia, 4 anni, che è nato nella contea di West Hollywood a Los Angeles e vive con i genitori e la sorellina Vittoria a Milano. E c’è chi, invece, sembra voler chiudere i conti con l’Italia, non tanto dal punto di vista affettivo quanto burocratico. Diventare genitori non è una passeggiatae Victor Allen hanno annunciato l’arrivo deiMargherita ...

