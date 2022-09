“Ti spacco tutto”, così estorceva denaro alla nonnina: nei guai un 24enne (Di giovedì 8 settembre 2022) Viveva nel terrore delle visite del nipote. Una 87enne di Santi Cosma e Damiano era vessata dal nipote, un 24enne anche lui di Santi Cosma e Damiano che le chiedeva continuamente denaro. Leggi anche: ”Dammi i soldi o ti sparo in testa!”: assalta un distributore armato di pistola ma poi cade dallo scooter Minacce e violenza durante le visite alla nonna Il ragazzo si presentava periodicamente a casa dell’anziana nonna e, secondo le testimonianze rese dai familiari alle forze dell’ordine, chiedeva contanti. Somme che a quanto pare si aggirerebbero sui 500 euro la settimana. Il fatto si ripeteva con cadenza periodica. Il giovane entrava in casa e minacciava la nonnina: “Ti spacco tutto”. Poi iniziava materialmente a rompere mobili e suppellettili creando nell’anziana paura e ansia che la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 settembre 2022) Viveva nel terrore delle visite del nipote. Una 87enne di Santi Cosma e Damiano era vessata dal nipote, unanche lui di Santi Cosma e Damiano che le chiedeva continuamente. Leggi anche: ”Dammi i soldi o ti sparo in testa!”: assalta un distributore armato di pistola ma poi cade dallo scooter Minacce e violenza durante le visitenonna Il ragazzo si presentava periodicamente a casa dell’anziana nonna e, secondo le testimonianze rese dai familiari alle forze dell’ordine, chiedeva contanti. Somme che a quanto pare si aggirerebbero sui 500 euro la settimana. Il fatto si ripeteva con cadenza periodica. Il giovane entrava in casa e minacciava la: “Ti”. Poi iniziava materialmente a rompere mobili e suppellettili creando nell’anziana paura e ansia che la ...

