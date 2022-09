The Queen la favola stasera su Canale 5 e in streaming: il documentario di addio alla Regina Elisabetta (Di giovedì 8 settembre 2022) The Queen la favola stasera su Canale 5 e in ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 8 settembre 2022) Thelasu5 e in ...

lorepregliasco : L'annuncio della BBC sulla morte della regina Elisabetta, seguito da God save the Queen. ???? - Simo_Ventura : ?? #queenelizabeth non c’è più. Se ne va LA COLONNA,IL vero PUNTO di RIFERIMENTO. Ma anche una donna, una mamma e u… - SkyTG24 : Addio alla Regina Elisabetta, da The Queen a The Crown fino a Spencer: i film e serie tv - Francy11412804 : RT @cipcipdlo567: 'Good save the Queen' tra qualche ora diventerà 'Good save the King' dopo 70 anni...tutto tornerà come è sempre stato nei… - strawberriesxv : @inupipurin Probabilmente a Takemichi è uscita pura la lacrimuccia e ha canticchiato 'God Save the Queen'. Inui in… -