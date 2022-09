Strage Canada, secondo sospettato morto dopo il fermo (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ morto anche il secondo dei due fratelli che erano ricercati in relazione alla serie di accoltellamenti nel Saskatchewan, in Canada. Lo ha confermato la Royal Canadian Mounted Police. Myles Sanderson è stato intercettato e fermato intorno alle 15.30 ora locale di ieri, dopo giorni di caccia all’uomo. Rhonda Blackmore, comandante nel Saskatchewan, ha spiegato ai giornalisti che gli agenti hanno individuato un mezzo rubato dall’uomo e “lo hanno portato fuori strada”, speronato verso un fosso. E, ha aggiunto, poco dopo essere stato fermato Sanderson è stato trasferito in ospedale per le sue condizioni di salute. Qui è stato confermato il decesso. secondo fonti informate citate anche dal Guardian, è morto poco dopo il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – E’anche ildei due fratelli che erano ricercati in relazione alla serie di accoltellamenti nel Saskatchewan, in. Lo ha confermato la Royal Canadian Mounted Police. Myles Sanderson è stato intercettato e fermato intorno alle 15.30 ora locale di ieri,giorni di caccia all’uomo. Rhonda Blackmore, comandante nel Saskatchewan, ha spiegato ai giornalisti che gli agenti hanno individuato un mezzo rubato dall’uomo e “lo hanno portato fuori strada”, speronato verso un fosso. E, ha aggiunto, pocoessere stato fermato Sanderson è stato trasferito in ospedale per le sue condizioni di salute. Qui è stato confermato il decesso.fonti informate citate anche dal Guardian, èpocoil ...

