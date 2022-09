Sciopero treni 9 settembre, stop di 8 ore contro le aggressioni (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Sciopero dei treni confermato per domani, venerdì 9 settembre. Dalle 9 alle 17, macchinisti e capitreno di trenitalia, Italo, Trenord, trenitalia Tper, incroceranno le braccia per protestare contro le continue aggressioni al personale dei treni. A proclamare la protesta unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa “per gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori”. “A seguito della escalation di aggressioni registrate nel mese di agosto – denunciano unitariamente le organizzazioni sindacali – non c’è stato da parte dei datori di lavoro, a partire dall’aumento delle risorse fino al supporto del personale di front line, nessun intervento. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) –deiconfermato per domani, venerdì 9. Dalle 9 alle 17, macchinisti e capitreno ditalia, Italo, Trenord,talia Tper, incroceranno le braccia per protestarele continueal personale dei. A proclamare la protesta unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa “per gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori”. “A seguito della escalation diregistrate nel mese di agosto – denunciano unitariamente le organizzazioni sindacali – non c’è stato da parte dei datori di lavoro, a partire dall’aumento delle risorse fino al supporto del personale di front line, nessun intervento. ...

