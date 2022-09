Salvini: “Pronto per qualsiasi ruolo, anche premier” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Fare il presidente del consiglio sarebbe un orgoglio”. Sono le parole del segretario della Lega Matteo Salvini a ‘Il sorpasso’ su Rai Isoradio. Il leader leghista non nasconde il desiderio di ricoprire l’ambita carica. “Non ho ambizioni personali, sono un ragazzo fortunato, sono Pronto a ricoprire qualsiasi ruolo che gli italiani vorranno, a partire da quello più importante”. Sempre su RaiIsoradio, Salvini si è difeso dagli attacchi sulle sue relazioni con Putin “Non ho mai preso soldi dalla Russia, la smettano di rompere le palle con le spie russe e gli agenti russi”. Nel suo discorso non ha trascurato il caro bollette, il suo cavallo di battaglia attuale, “le sanzioni che dovevano stroncare Putin stanno finanziando la guerra, e stanno mettendo in ginocchio interi comparti.”. Ha inoltre ribadito la ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 settembre 2022) “Fare il presidente del consiglio sarebbe un orgoglio”. Sono le parole del segretario della Lega Matteoa ‘Il sorpasso’ su Rai Isoradio. Il leader leghista non nasconde il desiderio di ricoprire l’ambita carica. “Non ho ambizioni personali, sono un ragazzo fortunato, sonoa ricoprireche gli italiani vorranno, a partire da quello più importante”. Sempre su RaiIsoradio,si è difeso dagli attacchi sulle sue relazioni con Putin “Non ho mai preso soldi dalla Russia, la smettano di rompere le palle con le spie russe e gli agenti russi”. Nel suo discorso non ha trascurato il caro bollette, il suo cavallo di battaglia attuale, “le sanzioni che dovevano stroncare Putin stanno finanziando la guerra, e stanno mettendo in ginocchio interi comparti.”. Ha inoltre ribadito la ...

sergiopaganotto : RT @Adnkronos: #Elezionipolitiche2022, Salvini: “Sono pronto a ricoprire qualsiasi ruolo che gli italiani vorranno a partire da quello più… - Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, Salvini: “Sono pronto a ricoprire qualsiasi ruolo che gli italiani vorranno a partire da qu… - SoniaSamoggia : Beh anche io sono pronta per qualsiasi ruolo! Anche multimiliardaria! - palermomaniait : Elezioni politiche, Salvini: ''Pronto anche per fare il premier, sarebbe un orgoglio'' - - TelemiaLaTv : Elezioni 2022, Salvini: “Pronto per qualsiasi ruolo, anche premier” -