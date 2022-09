Running, al via la ‘Run for Children’ a Treviso: attesi circa 2000 partecipanti (Di giovedì 8 settembre 2022) Manca sempre meno alla quinta edizione della ‘Run for Children‘, evento benefico in programma a Treviso nella giornata di venerdì 9 settembre. Gli iscritti sono già 1.600, ma è possibile che i partecipanti arrivino ad essere circa 2mila (record). “In quattro stagioni sono stati donati in beneficienza più di 60mila euro. Dopo la pandemia siamo ripartiti, registrando un entusiasmo unico” hanno spiegato gli organizzatori Gian Luca Sacilotto, Fabio Simionato e Norma Pezzutto. Per quanto riguarda la corsa, si parte e si arriva sulle Mura, all’altezza del Bastione San Marco, ed il percorso si svilupperà per 7 km. Partenza alle 19:30 a cui sarà presente anche il sindaco Mario Conte e bel tempo annunciato. Tutto pronto per una bella giornata all’insegna dello sport e della beneficienza. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Manca sempre meno alla quinta edizione dellafor Children‘, evento benefico in programma anella giornata di venerdì 9 settembre. Gli iscritti sono già 1.600, ma è possibile che iarrivino ad essere2mila (record). “In quattro stagioni sono stati donati in beneficienza più di 60mila euro. Dopo la pandemia siamo ripartiti, registrando un entusiasmo unico” hanno spiegato gli organizzatori Gian Luca Sacilotto, Fabio Simionato e Norma Pezzutto. Per quanto riguarda la corsa, si parte e si arriva sulle Mura, all’altezza del Bastione San Marco, ed il percorso si svilupperà per 7 km. Partenza alle 19:30 a cui sarà presente anche il sindaco Mario Conte e bel tempo annunciato. Tutto pronto per una bella giornata all’insegna dello sport e della beneficienza. SportFace.

