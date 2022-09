Regina: tutti i reali in viaggio arrivati a Balmoral (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono arrivati a Balmoral i membri della famiglia reale britannica che erano ancora in viaggio verso la residenza scozzese per raggiungere la 96enne Regina Elisabetta al suo capezzale. Lo hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Sonoi membri della famiglia reale britannica che erano ancora inverso la residenza scozzese per raggiungere la 96enneElisabetta al suo capezzale. Lo hanno ...

Agenzia_Ansa : I giornalisti della Bbc, che ha cambiato la programmazione per seguire gli aggiornamenti sulle condizioni di salute… - SkyTG24 : #QueenElizabeth. Ore d'ansia per la #ReginaElisabetta, i figli l'hanno raggiunta al castello di Balmoral. Tutti gli… - Radio1Rai : #GB Si aggrava la Regina Elisabetta. Allarme per la sua salute. Tutti i figli al suo capezzale. La corrispondente N… - Mary_Cric : @Uther_Raffaele No succede quando tu non capisci quello che dico. Non sto criticando Elisabetta nel suo ruolo stori… - Valeriacredeche : RT @Libero_official: #ReginaElisabetta, condizioni di salute aggravate. La #Bbc stravolge la programmazione, l'arcivescovo di #Canterbury:… -