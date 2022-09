Monza, cosa filtra sulla panchina di Stroppa (Di giovedì 8 settembre 2022) Lecce-Monza sarà il primo vero scontro decisivo per i biancorossi nella storia della Serie A. Stroppa non è partito bene, è... Leggi su calciomercato (Di giovedì 8 settembre 2022) Lecce-sarà il primo vero scontro decisivo per i biancorossi nella storia della Serie A.non è partito bene, è...

MarianoFroldi : ??Mi state dicendo che Bin8 sta già pensando all'anno prossimo? E come mai la cosa non ma stupisce affatto? Noi siam… - calslaughs : Tre anni fa non seguivo la f1, sapevo ovviamente cosa fosse e vedevo papà guardarla ogni domenica. Ma quando il gio… - CarraroMartina : Seb non correrà le FP1 a Monza e sapete cosa significa? Significa che potreste benissimo trovarvelo in tribuna. Sa… - Mauriacca : @pisto_gol Si vabbè Mauri, ma in fondo cosa ha fatto il Napoli fin ora? Ha battuto Verona, Monza, Lazio e Liverpool. ?? - josephmannen : @CucchiRiccardo Loro avevano paura delle rapine, ma dovevano avere paura di essere asfaltati! Perchè asfaltarvi è l… -