LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 5-6, US Open 2022 in DIRETTA: Jannik serve per rimanere nel set (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PRECEDENTI TRA Sinner E Alcaraz 6-5 Game Alcaraz. Con l’ennesimo dritto vincente Carlos mette la firma sul sorpasso. Dopo il cambio di campo Sinner servirà per forzare il secondo set al tiebreak. 40-0 Servizio al corpo e dritto vincente del murciano, che si procura tre palle del sorpasso. 30-0 Sulla riga il dritto dello spagnolo. 15-0 Manovra bene con il dritto Alcaraz. 5-5 Controbreak Alcaraz. Tutto da rifare. In corridoio il dritto dell’azzurro in uscita dal servizio. 30-40 Palla del controbreak Alcaraz. Aggressivo il numero 3 del seeding con la risposta di dritto sull’ennesima seconda si Sinner. 30-30 La prima è arrivata, ma è giunta anche una risposta sensazionale ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PRECEDENTI TRA6-5 Game. Con l’ennesimo dritto vincente Carlos mette la firma sul sorpasso. Dopo il cambio di camposervirà per forzare il secondo set al tiebreak. 40-0 Servizio al corpo e dritto vincente del murciano, che si procura tre palle del sorpasso. 30-0 Sulla riga il dritto dello spagnolo. 15-0 Manovra bene con il dritto. 5-5 Controbreak. Tutto da rifare. In corridoio il dritto dell’azzurro in uscita dal servizio. 30-40 Palla del controbreak. Aggressivo il numero 3 del seeding con la risposta di dritto sull’ennesima seconda si. 30-30 La prima è arrivata, ma è giunta anche una risposta sensazionale ...

