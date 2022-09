L’esercito dei fuorisede: 5 milioni di elettori esclusi dal voto (Di giovedì 8 settembre 2022) Fabrizio (nome di fantasia) ha 24 anni ed è uno studente fuorisede di Medicina. Quando gli italiani sono andati alle urne per le elezioni del 2018 non ha votato: era all’inizio del suo percorso di studi a Milano e non poteva permettersi di perdere denaro e tempo per volare in Sicilia. «Per le elezioni del 25 settembre mi sarebbe piaciuto finalmente esercitare il mio diritto, ma sarò in piena sessione d’esami», racconta a TPI. Fabrizio è uno dei 4,9 milioni di studenti o lavoratori (pari al 10,5 per cento del corpo elettorale) che secondo i dati Istat svolgono la propria attività lavorativa o frequentano corsi di studio scolastici o universitari in luoghi diversi dalla Provincia o Città metropolitana di residenza. Tra questi, gli elettori che per rientrare al luogo di residenza impiegherebbero oltre 4 ore (tra andata e ritorno) ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 settembre 2022) Fabrizio (nome di fantasia) ha 24 anni ed è uno studentedi Medicina. Quando gli italiani sono andati alle urne per le elezioni del 2018 non ha votato: era all’inizio del suo percorso di studi a Milano e non poteva permettersi di perdere denaro e tempo per volare in Sicilia. «Per le elezioni del 25 settembre mi sarebbe piaciuto finalmente esercitare il mio diritto, ma sarò in piena sessione d’esami», racconta a TPI. Fabrizio è uno dei 4,9di studenti o lavoratori (pari al 10,5 per cento del corpo elettorale) che secondo i dati Istat svolgono la propria attività lavorativa o frequentano corsi di studio scolastici o universitari in luoghi diversi dalla Provincia o Città metropolitana di residenza. Tra questi, gliche per rientrare al luogo di residenza impiegherebbero oltre 4 ore (tra andata e ritorno) ...

UKRinIT : In violazione dei suoi impegni,l'esercito????sta bombardando pesantemente il corridoio attraverso il quale la mission… - G_Massa10 : È partito anche l’esercito dei leccaculi di #Briatore. Me fate quasi più schifo di lui - JonnySpark_ : @byoblu Sti democratici che in germania schierano l esercito e in svizzera ti mandano in carcere ricordano gli idra… - GraziaGio1 : RT @Forchielli: L'esercito ucraino, dopo aver bloccato l'avanzata dei russi su tutti i fronti, sta portando avanti un'offensiva verso Khers… - ergio78 : RT @Forchielli: L'esercito ucraino, dopo aver bloccato l'avanzata dei russi su tutti i fronti, sta portando avanti un'offensiva verso Khers… -

Signorini: La cover più venduta La separazione dei Totti. La mia ex convinta che io sia eterosessuale Poi mi esercito per altre due. Ora i miei collaboratori sono ... esasperati dal vedermi snobbare il Fortino Fort Apache e l'Allegro ...una rubrica e suggerii di sostituirla con un duello sugli stili dei ... Su TikTok si può parlare di disturbi mentali come non si era mai fatto ...di video e dirette in cui ragazzini e ragazzine parlano dei loro ... Un tizio mi ha fatto notare che il mio profilo Instagram dà l'...queste osservazioni in un video e lascerei che il mio esercito di ... QUOTIDIANO NAZIONALE Poi miper altre due. Ora i miei collaboratori sono ... esasperati dal vedermi snobbare il Fortino Fort Apache e'Allegro ...una rubrica e suggerii di sostituirla con un duello sugli stili......di video e dirette in cui ragazzini e ragazzine parlanoloro ... Un tizio mi ha fatto notare che il mio profilo Instagram dà'...queste osservazioni in un video e lascerei che il miodi ... L'esercito degli studenti 'dispersi'. Il triste primato dell'Italia